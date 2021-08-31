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Россия, Москва, Московский, улица Никитина, 4 Карта всех событий

Годовалая девочка пострадала в ДТП в Новой Москве. Об этом во вторник, 31 августа, сообщили в пресс-службе столичного ГИБДД.

По предварительным данным на улице Никитина во дворе дома 4, водитель автомобиля Honda двигаясь задним ходом совершил наезд на женщину 1954 года рождения с коляской, в которой находился грудной ребенок.

— В результате наезда коляска с ребенком опрокинулась, — заявили в пресс-службе ведомства.

Девочку с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга госпитализировали в медучреждение. Бабушка годовалой девочки не пострадала.

В ведомстве отметили, что водитель автомобиля Honda не имеет права управления транспортными средствами.

— Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП, водитель иномарки будет привлечен к административной ответственности в соответствии с законодательством, — заключили в ведомстве.

Примерно в 02:30 во вторник, 31 августа на пересечении Волгоградского проспекта и улицы Академика Скрябина произошла еще одна авария с участием ребенка.

По предварительным данным, водитель Kia Rio проследовал по Волгоградскому проспекту на запрещенный сигнал светофора и врезался в автомобиль ВАЗ, который ехал по улице Академика Скрябина.

Четырехлетний пассажир иномарки получил травмы, от которых скончался в больнице. Ребенок в момент ДТП находился на заднем сиденье автомобиля и был не пристегнут. В машине также не было детского кресла. В отношении 40-летнего отца ребенка было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».