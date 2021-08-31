Шойгу назвал критической обстановку в Афганистане

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Ситуация в Афганистане является критической, из страны бежит много людей. Об этом рассказал во вторник, 31 августа, министр обороны России Сергей Шойгу.

Он напомнил, что с 24 по 26 августа самолеты военно-транспортной авиации эвакуировали нуждающихся россиян и граждан других стран из Афганистана. Их перевозили на трех самолетах Ил-76МД и одном Ил-62.

— Обстановка в этой стране критическая. Люди пытаются сбежать оттуда даже ценой собственной жизни, — отметил Шойгу.

Он выразил благодарность летчикам и медицинскому персоналу за оперативную и четкую работу при эвакуации, пишет РИА Новости.

25 августа четыре самолета Минобороны с гражданами РФ и других стран вылетели из Кабула. Вместе с россиянами эвакуировали граждан Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, так как данные страны являются членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Позднее 25 августа военно-транспортные самолеты Минобороны РФ Ил-62 и Ил-76, эвакуировавшие россиян из Кабула, приземлились в подмосковном аэропорту Чкаловский. Всего прибыли около ста человек. Они ожидают пограничного контроля.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель «Талибана»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана армии США.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.