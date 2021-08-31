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К корпусу наблюдателей за выборами Общественной палаты Москвы присоединились 15 тысяч человек

Анастасия Волоснова

Общество
К корпусу наблюдателей за выборами Общественной палаты Москвы присоединились 15 тысяч человек
Фото: er.ru

С момента открытия регистрации к Корпусу наблюдателей Общественной палаты Москвы присоединились 15 тысяч активистов. Об этом рассказали во вторник, 31 августа, в Общественной палате Москвы.

Все 15 тысяч наблюдателей будут работать на более чем 3600 московских участках на предстоящих сентябрьских выборах.

— Это уже позволяет не только «закрыть» наблюдателями все избирательные участки в столице, но и сформировать «резерв» на случай, если кто-то не сможет выйти по тем или иным причинам, — отметил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

Среди наблюдателей 54,4 процента человек составляют молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Москвичи от 35 до 50 лет составляют 23,3 процента, жители столицы старше 50 лет — 22,3 процента. При этом 45 процентов наблюдателей уже имели опыт работы на выборах, говорится на сайте палаты.

С 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов. Москвичи смогут отдать свой голос онлайн.

До этого сообщалось, что к акции #ВыбираемВместе, которая проходит в рамках программы «Миллион призов», присоединились уже 49 благотворительных организаций. Теперь к списку тех, кто может помочь нуждающимся, добавились и сами жители Москвы. Те горожане, которые выиграют по программе какие-либо призовые баллы, смогут направить их на благое дело.

Чтобы стать участником программы, необходимо принять участие в электронном голосовании, которое состоится с 17 по 19 сентября. Сделать это смогут только совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на портале mos.ru.

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