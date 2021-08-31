Школу на 750 учеников построили в Остафьеве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Новая школа появилась в составе жилого комплекса в селе Остафьево. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По ее словам, инвестору уже выдали заключение, что объект соответствует требованиям технических регламентов и проектной документации.

— Построенная школа рассчитана на 750 учеников с первого по 11-й класс. После ввода в эксплуатацию объект будет передан на баланс города. В школе смогут заниматься дети как из жилого комплекса, так и из всего района, — рассказала председатель Москомстройинвеста.

Площадь здания составляет 24,4 тысячи квадратных метров. В нем два двухэтажных блока, которые соединяет переход. В учебном заведении расположились учебные кабинеты, мастерские, лаборантские, актовый зал, спортивный блок, а также кабинеты труда и библиотека.

На территории оборудовали площадки для активных игр и отдыха, а также спортивная и учебно-опытная зона площадью 1,1 тысячи квадратных метров.

С 2011 года в столице возвели более 430 школ и детских садов, отмечает официальный сайт мэра Москвы.

На прошлой неделе мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что около 50 объектов образования ежегодно будут строить в Москве, чтобы ликвидировать их дефицит.