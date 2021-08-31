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Петр Толстой провел мастер-класс по журналистике

Павел Гриднев

Общество
Петр Толстой провел мастер-класс по журналистике
Фото: Ольга Крылова

Заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации и главред Daily Storm обсудили предвыборный хайп в думской кампании.

О том, должны ли партии работать с хайпом и как ему противостоять сегодня, спорили зампред Госдумы Петр Толстой и главный редактор Daily Storm Алена Сивкова. В ходе мероприятия главред первого гонзо-центрического СМИ выступила с презентацией, как работать в информационном поле с политическим хайпом. После этого Алена Сивкова продемонстрировала лично в формате интервью с Петром Толстым то, как жестко обходится современная повестка с политиками.

Лейтмотивом интервью стало заявление Петра Толстого о том, что в политике важнее не хайп или тренды, а личность. Партия — это всего лишь политический инструмент для избрания на выборах, люди все равно голосуют за человека и политика, а не за институции и протокольные документы. В ходе интервью главред Daily Storm задала Петру Толстому целую серию сложных вопросов: про цензуру в СМИ, оппозиционный хайп на протестной повестке, про мигрантов, административный ресурс и расследования навальнистов…

Разговор получился жестким. Петру Толстому пришлось ответить и на сложный вопрос о «брюссельских коридорах» и «митинских закоулках»: Алена Сивкова настойчиво требовала рассказать, как все-таки вице-спикеру Госдумы и главе российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) сегодня удается перестроить свою работу с международных вопросов на решение конкретных проблем жителей районов Москвы.

Сразу после интервью Петр Толстой и Алена Сивкова вместе с аудиторией разобрали основные его аспекты: приемы, которые применяет журналист, чтобы вывести собеседника на острые темы; способность наладить контакт, завоевать доверие и получить дополнительную информацию. Петр Толстой в ходе интервью выступил в двух ипостасях: как политик и как журналист (ранее он работал корреспондентом Франс Пресс, много лет трудился в телекомпании «ВИД», а затем на ТВ-6 и Первом канале).

В ходе мастер-класса Толстой рассказал о том, как спикер должен работать со сложными вопросами, сохраняя самообладание и продвигая свою позицию.

— Каждое интервью — это своего рода поединок. Одной стороне, журналисту, нужно выбить из собеседника жареный информационный повод. Другая сторона, интервьюируемый, при этом старается не сказать ничего лишнего и в то же время пытается продвинуть собственную повестку. Именно в этом противостоянии состоит интрига хорошего интервью: когда журналист и его собеседник не просто кивают друг другу в унисон, а именно спорят, дискутируют, развивают тему, — отметил Толстой.

Алена Сивкова и Петр Толстой отдельно остановились на теме создания ярких заголовков. В век информационного бума эта часть текста является самой главной: от заголовка зависит то, станет ли читатель открывать ссылку на статью и продолжит ли чтение.

— Мощный, хайповый заголовок — это львиная доля успеха. И инструментов сделать его ярким существует множество: метафора, сильный глагол, знаковый термин, кликбейт… Но очень важно не переступить черту и в погоне за трафиком не допускать откровенного обмана читателя. Если за заголовком ничего не стоит, то читатели такого не прощают. Журналистика, особенно политическая, должна быть яркой, но честной, — подвела итог Алена Сивкова.

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