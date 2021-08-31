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Грабитель столичного магазина часов попытался изувечить себя после задержания

Илья Ашуров

Происшествия
Грабитель столичного магазина часов попытался изувечить себя после задержания
Фото: МВД
Россия, Москва, 1-я Тверская-Ямская улица, 6Карта всех событий

Молодой человек попытался нанести себе увечья при задержании сотрудниками полиции. Об этом во вторник, 31 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел вечером 30 августа. Злоумышленник открыто похитил с витрины магазина на 1-й Тверской-Ямской улице швейцарские наручные часы и скрылся в неизвестном направлении.

Вскоре похитителя задержали. В отделении полиции мужчина начал вести себя неадекватно и попытался изувечить себя. Вскоре после этого парня доставили в больницу.

Стоимость похищенных часов оценивается в 71 тысячу рублей.

В этом месяце в столице произошел вопиющий случай ограбления. У одного из домов на Алтайской улице 28-летний приезжий вырвал из рук 83-летней пенсионерки сумку и скрылся. Позже он был задержан.

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