Новым президентом Эстонии стал бывший директор музея Алар Карис

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Директор Эстонского национального музея Алар Карис был избран новым президентом страны. Его кандидатуру поддержали 72 депутата при необходимых 68 голосах.

В понедельник, 30 августа, парламент страны не смог избрать главу государства — тогда в первом туре Карис набрал 63 голоса. Во время второго голосования подсчет затянулся из-за протеста депутата Консервативной народной партии Калле Грюнталя из-за голосования депутата от Центристской партии Марики Туус-Лаул.

Из-за того что у нее сломана нога, парламентарию пришлось голосовать из автомобиля перед зданием парламента. Грюнталь уверял, что на исход голосования Туус-Лаул может повлиять то, что член избирательной комиссии находится слишком близко к ней.

После рассмотрения протеста избирательная комиссия решила, что процедура голосования нарушена не была, отмечает портал ERR.

30 августа сообщалось, что МИД Эстонии не выдаст российскому дипломату визу в качестве ответа на высылку эстонского сотрудника из Москвы.

6 июля сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге консула Эстонии Марта Лятте при получении им материалов закрытого характера от гражданина России. Впоследствии его объявили персоной нон грата, так как дипломат намеревался получить данные о планах России в Арктике.3 августа в МИД России вызвали посла Эстонии Маргуса Лайдре в связи с новой высылкой российского дипломата. Ему заявили решительный протест и вручили ноту, в которой указано, что на основе принципа взаимности персоной нон грата объявляется сотрудник эстонской дипмиссии в Москве, которому предписывается в недельный срок покинуть территорию России.