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Опубликовано фото последнего солдата США, покинувшего Афганистан

Иван Юминов

В мире
Опубликовано фото последнего солдата США, покинувшего Афганистан
Фото: Twitter/DeptofDefense

Генерал-майор Крис Донахью стал последним американским солдатом, который покинул территорию Афганистана в рамках эвакуации. Об этом сообщили в Минобороны США во вторник, 31 августа.

— Последний американский солдат, покинувший Афганистан — генерал-майор Крис Донахью, командующий 82-й воздушно-десантной дивизией, XVIII воздушно-десантным корпусом и Форт-Брэггом — садится на борт C-17 ВВС США 30 августа 2021 года, завершая миссию США в Кабуле, — отмечается в Twitter ведомства.

18-й воздушно-десантный корпус, где служит Донахью, отметил в Twitter, что это была «невероятно сложная, напряженная» миссия с постоянно действующими угрозами.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель «Талибана»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана армии США.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.

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