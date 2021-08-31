Романтическое «похищение» привело супругов в отделение полиции

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Лётчика Бабушкина Карта всех событий

В конце прошлой недели очевидец сообщил в полицию о загадочном похищении девушки на северо-востоке столицы. Как оказалось, похищение было всего лишь романтической игрой двух супругов. Об этом во вторник, 31 августа, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе МВД по столице.

— Сотрудниками полиции проведена проверка по заявлению гражданина, сообщение о похищении не подтвердилось, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В воскресенье, 29 августа, прохожий на улице Летчика Бабушкина стал свидетелем странной сцены: к девушке подошел мужчина, недолго поговорил с ней, а затем взял на руки, перебежал с ней дорогу, запихнул в багажник иномарки и уехал.

Лицезревший это прохожий предположил, что на его глазах похитили человека. О чем он и поспешил сообщить в полицию, добавив, что девушка не только не просила о помощи, но и вовсе не оказывала своему похитителю ни малейшего сопротивления.

Правоохранители начали проверку по факту случившегося.

Несмотря на неверные данные госномера машины, сотрудники полиции быстро вычислили владельца машины и адрес его проживания. В ходе опроса выяснилось, что на самом деле никакого похищения не было, а представшая перед стражами порядка пара — муж и жена. Таким замысловатым образом мужчина увез свою жену, которая и является владельцем иномарки.

Случай настоящего похищения произошел в столице в августе этого года. Строитель похитил коллегу, чтобы не отдавать ему часть денег за ремонт квартиры в Москве.