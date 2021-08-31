Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Борщ по карману: почему в России снижаются цены на овощи

Павел Гриднев

Общество
Борщ по карману: почему в России снижаются цены на овощи
Фото: Алена Куренова

Цены на овощи в России продолжают падать. Об этом свидетельствуют данные, представленные Росстатом.

— Цена на морковь снизилась на 7,51 процента. Картофель подешевел на 1,91 процента, а томаты на 1,7 процента, — следует из опубликованных данных Росстата.

Причиной такой динамики в конце лета (хотя ещё в июне ценники на овощи ползли вверх) может быть как сезонный фактор, так и удачный урожай этого года. Не исключено, что появлению дешевых овощей на российских прилавках стало логичным итогом поручения президента России Владимира Путина, который распорядился о необходимости активнее мониторить ситуацию с ценами в торговых сетях.

Эрудит и публицист Анатолий Вассерман решил проверить эту статистику, отправившись за продуктами для борща в сетевой магазин шаговой доступности.

— Я прекрасно знаю, что должно быть в борще, — сказал Вассерман. — Все овощи, которые я приобрёл в сетевом магазине шаговой доступности обошлись мне в 289 рублей. Это вполне по карману москвичам». При этом эрудит пояснил, что государство должно «держать руку на пульсе» и регулярно мониторить цены на продуктовую корзину.

Росстатснижение ценОвощи
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Звездный август

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Талибы* готовы обрушить доллар

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Сапоги успеете купить осенью

Игорь Березин
Игорь Березин

Опасные молочные бидоны

Сергей Хлебников
Сергей Хлебников

Музыка объединит людей всего мира

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Время забыть о статусе звезды и начать меняться

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Кино как зеркало современности

Все мнения
О проекте