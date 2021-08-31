Борщ по карману: почему в России снижаются цены на овощи

Фото: Алена Куренова

Цены на овощи в России продолжают падать. Об этом свидетельствуют данные, представленные Росстатом.

— Цена на морковь снизилась на 7,51 процента. Картофель подешевел на 1,91 процента, а томаты на 1,7 процента, — следует из опубликованных данных Росстата.

Причиной такой динамики в конце лета (хотя ещё в июне ценники на овощи ползли вверх) может быть как сезонный фактор, так и удачный урожай этого года. Не исключено, что появлению дешевых овощей на российских прилавках стало логичным итогом поручения президента России Владимира Путина, который распорядился о необходимости активнее мониторить ситуацию с ценами в торговых сетях.

Эрудит и публицист Анатолий Вассерман решил проверить эту статистику, отправившись за продуктами для борща в сетевой магазин шаговой доступности.

— Я прекрасно знаю, что должно быть в борще, — сказал Вассерман. — Все овощи, которые я приобрёл в сетевом магазине шаговой доступности обошлись мне в 289 рублей. Это вполне по карману москвичам». При этом эрудит пояснил, что государство должно «держать руку на пульсе» и регулярно мониторить цены на продуктовую корзину.