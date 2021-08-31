Мужчина погиб под колесами большегрузного автомобиля в ТиНАО

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ЖК «Татьянин парк» москва Карта всех событий

В ТиНАО в ДТП под колесами большегрузного автомобиля погиб мужчина. Об этом во вторник, 31 августа, сообщается в пресс-службе столичной ГИБДД.

По предварительным данным, на территории ЖК «Татьянин парк» у дома 14, корпус 4, водитель большегрузного автомобиля-манипулятора Hyundai, двигаясь задним ходом, совершил наезд на мужчину. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Личность погибшего устанавливается, на вид мужчине 40–45 лет.

— На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. По факту ДТП проводится проверка, — заключили в ведомстве.

Также 31 августа в столице произошло ДТП, в результате которого пострадал подросток. В районе дома 104 на дублере Волгоградского проспекта автомобиль сбил 14-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ребенка доставили в больницу с предварительным диагнозом «ушибы и ссадины мягких тканей». По факту ДТП проводится административное расследование.