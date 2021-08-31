Трамп заявил, что США были унижены на мировой арене после ухода из Афганистана
США потеряли уважение мирового сообщества после вывода войск из Афганистана. Об этом заявил бывший американский президент Дональд Трамп во вторник, 31 августа.
— Они (страны — прим. «ВМ») потеряли грандиозное уважение к нашей стране, это просто невообразимо, — рассказал политик.
Вашингтон был унижен как весомый игрок на мировой арене, союзники не будет смотреть на него так, как раньше, приводит слова Трампа телеканал Fox Business.
Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.
15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.
16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.
31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.
* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.