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Трамп заявил, что США были унижены на мировой арене после ухода из Афганистана

Иван Юминов

В мире
Трамп заявил, что США были унижены на мировой арене после ухода из Афганистана
Фото: Whitehouse

США потеряли уважение мирового сообщества после вывода войск из Афганистана. Об этом заявил бывший американский президент Дональд Трамп во вторник, 31 августа.

— Они (страны — прим. «ВМ») потеряли грандиозное уважение к нашей стране, это просто невообразимо, — рассказал политик.

Вашингтон был унижен как весомый игрок на мировой арене, союзники не будет смотреть на него так, как раньше, приводит слова Трампа телеканал Fox Business.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.

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