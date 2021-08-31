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Пожилой мужчина похитил сумку с телефоном на юго-востоке Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Пожилой мужчина похитил сумку с телефоном на юго-востоке Москвы
Фото: Пресс-служба УВД по ЮВАО
Россия, Москва, Волжский бульвар Карта всех событий

Правоохранители задержали подозреваемого в краже сумки женщины на юго-востоке города. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО во вторник, 31 августа.

— Как установили полицейские, заявительница в ночное время приехала домой на машине. Оставив сумку и пакет на лавочке около подъезда жилого дома, она направилась на парковку, расположенную с торца здания, чтобы забрать остальные вещи, — говорится в сообщении.

После этого потерпевшая обнаружила, что ее вещей там больше нет. В частности, были похищены ее телефон и личные вещи, общая сумма ущерба составила более 40 тысяч рублей.

Подозреваемый был задержан на Волжском бульваре. Им оказался 60-летний безработный москвич. На допросе злоумышленник признался в преступлении и рассказал, что продал украденное, а затем потратил деньги.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража», подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, заключили в УВД.

26 августа сообщалось, что столичная полиция задержала мужчину, который подозревается в краже сумки с крупной суммой денег на территории выставочного комплекса в Котловке.

Инцидент произошел в комплексе на Нахимовском проспекте. Мужчина заметил на скамейке оставленную без присмотра сумку и решил присвоить ее себе.

Позже в полицию обратилась хозяйка аксессуара — она заявила, что в сумке находилось 1,3 миллиона рублей. Подозреваемый оказался ранее судимым 47-летним жителем Подмосковья.

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