Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Открытие сезона состоялось в МХАТ им. Горького

Сергей Шахиджанян

Общество
Открытие сезона состоялось в МХАТ им. Горького
Фото: Сергей Шахиджанян

В МХАТ им. Горького состоялось открытие сезона — на нем побывал корреспондент «Вечерней Москвы». Открыл сбор труппы, как и положено государственному театру, гимн России — весь зал стоя торжественно выслушал его.

Эдуард Бояков, художественный руководитель МХАТ им. М. Горького, подводя итоги прошлого сезона, отметил:

— В прошедшем, 123-м сезоне мы ставили перед собой огромные задачи, это во многом и спасло наш театр, наш бюджет в условиях пандемии и позволило нам не только не потерять, а в разы увеличить посещаемость спектаклей, рейтинги и так далее. Как мы видим, зритель к нам идет, он идет и на премьеры 123-го сезона, и на классику, и на спектакли, которые мы выпустили в 122-м сезоне. Эффект настоящего народного театра: наши зрители опираются не на мнение театральных экспертов, а на мнение соседей, сослуживцев, родственников, журналистов, освещающих наши премьеры. Наши спектакли посетило множество важных для нас людей, чье мнение может служить ориентиром. Мы не только создали совет попечителей и клуб друзей, но и пополнили их составы, то есть к нам стремятся попасть в друзья и стать нашими соратниками, информационными партнерами многие люди и компании. Но главное, что мы формируем репертуар, мы формируем труппу — и эти два параллельных процесса возводят новый МХАТ им. М. Горького, мощный театр с четкими духовными и общественными принципами, твердо стоящий на ногах, любимый зрителем, осуществляющий свою гуманитарную миссию. Мы надеемся, что в 124-м сезоне, наконец, вернется стопроцентная заполняемость зала, надеемся на полноценную работу и посещаемость. В прошлом, 123-м сезоне мы выпустили 15 премьер.

Сбор труппы был похож на собрание старых друзей. В этом сезоне в театр вернулись из оппозиции шесть артистов — и зал приветствовал их аплодисментами. Фотографы и журналисты буквально накинулись на Алису Гребенщикову — она пришла на сбор труппы в новых бусах с большими буквами МХАТ.

— Это подарок моей знакомой, тоже актрисы, Казаковой — она специально для меня их сделала, — сообщилаГребенщикова ВМ.

Открытие сезона состоялось в МХАТ им. ГорькогоФото: Сергей Шахиджанян

Актриса Алика Смехова пришла на открытие в белоснежном брючном костюме. Еле-еле успев к началу, она скромно села в конце зала.

— Ой, не надо меня снимать одну! — просила она журналистов. Действительно, она села в проходе, и потому на снимках и видео казалось, будто артистка сидит в пустом зале.

Ее начинание поддержали, не сговариваясь, Ирина Линдт (вдова Золотухина) Евдокия Германова, которые тоже пришли в белом.

В театр приехали народные артисты России Леонид Якубович и Дмитрий Певцов, чтобы поздравить в кулуарах коллег и сыграть первый спектакль сезона «Лавр».

МХАТ имени Горькогооткрытие театрального сезонаТеатры
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Звездный август

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Талибы* готовы обрушить доллар

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Сапоги успеете купить осенью

Игорь Березин
Игорь Березин

Опасные молочные бидоны

Сергей Хлебников
Сергей Хлебников

Музыка объединит людей всего мира

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Время забыть о статусе звезды и начать меняться

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Кино как зеркало современности

Все мнения
О проекте