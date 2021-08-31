Открытие сезона состоялось в МХАТ им. Горького

Фото: Сергей Шахиджанян

В МХАТ им. Горького состоялось открытие сезона — на нем побывал корреспондент «Вечерней Москвы». Открыл сбор труппы, как и положено государственному театру, гимн России — весь зал стоя торжественно выслушал его.

Эдуард Бояков, художественный руководитель МХАТ им. М. Горького, подводя итоги прошлого сезона, отметил:

— В прошедшем, 123-м сезоне мы ставили перед собой огромные задачи, это во многом и спасло наш театр, наш бюджет в условиях пандемии и позволило нам не только не потерять, а в разы увеличить посещаемость спектаклей, рейтинги и так далее. Как мы видим, зритель к нам идет, он идет и на премьеры 123-го сезона, и на классику, и на спектакли, которые мы выпустили в 122-м сезоне. Эффект настоящего народного театра: наши зрители опираются не на мнение театральных экспертов, а на мнение соседей, сослуживцев, родственников, журналистов, освещающих наши премьеры. Наши спектакли посетило множество важных для нас людей, чье мнение может служить ориентиром. Мы не только создали совет попечителей и клуб друзей, но и пополнили их составы, то есть к нам стремятся попасть в друзья и стать нашими соратниками, информационными партнерами многие люди и компании. Но главное, что мы формируем репертуар, мы формируем труппу — и эти два параллельных процесса возводят новый МХАТ им. М. Горького, мощный театр с четкими духовными и общественными принципами, твердо стоящий на ногах, любимый зрителем, осуществляющий свою гуманитарную миссию. Мы надеемся, что в 124-м сезоне, наконец, вернется стопроцентная заполняемость зала, надеемся на полноценную работу и посещаемость. В прошлом, 123-м сезоне мы выпустили 15 премьер.

Сбор труппы был похож на собрание старых друзей. В этом сезоне в театр вернулись из оппозиции шесть артистов — и зал приветствовал их аплодисментами. Фотографы и журналисты буквально накинулись на Алису Гребенщикову — она пришла на сбор труппы в новых бусах с большими буквами МХАТ.

— Это подарок моей знакомой, тоже актрисы, Казаковой — она специально для меня их сделала, — сообщилаГребенщикова ВМ.

Фото: Сергей Шахиджанян

Актриса Алика Смехова пришла на открытие в белоснежном брючном костюме. Еле-еле успев к началу, она скромно села в конце зала.

— Ой, не надо меня снимать одну! — просила она журналистов. Действительно, она села в проходе, и потому на снимках и видео казалось, будто артистка сидит в пустом зале.

Ее начинание поддержали, не сговариваясь, Ирина Линдт (вдова Золотухина) Евдокия Германова, которые тоже пришли в белом.

В театр приехали народные артисты России Леонид Якубович и Дмитрий Певцов, чтобы поздравить в кулуарах коллег и сыграть первый спектакль сезона «Лавр».