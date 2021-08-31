Пентагон опроверг информацию о брошенных служебных собаках в Кабуле

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Американские военные не бросали служебных собак в аэропорту Кабула при эвакуации из Афганистана. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби во вторник, 31 августа.

— В опровержение ошибочных сообщений: войска США не оставляли никаких собак в клетках в международном аэропорту имени Хамида Карзая, включая якобы служебных военных собак, — рассказал представитель ведомства.

На снимках в интернете запечатлены питомцы кабульского приюта для животных, подчеркнул Кирби в Twitter.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, при этом эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.