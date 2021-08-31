Вузы подготовят списки въезжающих в Россию для учебы иностранных студентов

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Российские вузы должны составить списки иностранных студентов, которые будут въезжать в страну для учебы. Об этом сообщили в Минобрнауки во вторник, 31 августа.

— Алгоритм работы с учащимися из-за рубежа, утвержденный оперштабом: образовательные организации должны подготовить инфраструктуру для того, чтобы организовать для студента режим самоизоляции в случае необходимости (если ПЦР-тест не готов или показал положительный результат). Образовательные организации должны составить список своих иностранных студентов, — говорится в сообщении.

По этим спискам образовательные учреждения направят ходатайства на оказание визовой поддержки для студентов в МВД, а Минобрнауки — в министерство иностранных дел. Всем иностранным студентам из списка направят инструкцию по въезду в Россию, главным условием будет наличие отрицательного ПЦР-теста, отмечается в Telegram-канале Минобрнауки.

9 августа министерство выпустило рекомендации о том, что вузам целесообразно перевести студентов, которые не сделали прививку от COVID-19 или имеют медицинские противопоказания, на удаленный формат образования.

Для студентов, которые будут обучаться в новом учебном году на удаленке, рекомендуется ввести специальный режим посещения занятий. Также университетам стоит разрешить привитым студентам посещать семинары в зданиях высших учебных заведений. Кроме того, привитых и непривитых учащихся министерство рекомендовало экзаменовать в раздельном режиме.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал, что ведомство выступает против принудительной вакцинации студентов. Также министерство организует дополнительные обсуждения направленных ректорам вузов рекомендаций по вакцинации студентов от COVID-19.