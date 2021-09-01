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Победители Евровидения — 2021 объяснили фанатам, почему у Манижы не было шансов

Юлия Курганова

Развлечения
Победители Евровидения — 2021 объяснили фанатам, почему у Манижы не было шансов
Фото: youtube.com
Россия, Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

Победители Евровидения — 2021 итальянская рок-группа Maneskin приехала в Москву. Музыканты встретились со своими фанатами во вторник, 31 августа, на площадке Плюс Дачи в Парке Горького.

Вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио ответили на вопросы российских поклонников. В частности, они объяснили, почему у российской певицы Манижы не было шансов на победу на конкурсе.

— Я не думаю, что Маниже чего-то не хватило. Тот месседж, который она попыталась донести до широкой аудитории на Евровидении, действительно очень важен. Просто мы настолько были хороши, что у нее не было шансов, — сказала Виктория Де Анжелис.

Видео: Вечерняя Москва

Также участники группы Maneskin поделились знаниями о России. Ребята признались, что знают несколько примитивных фраз на русском языке.

Группа Maneskin набрала на Евровидении 524 балла по сумме двух голосований — зрительского и жюри. Манижа завершила выступление с 204 баллами в активе и заняла девятое место. В первую десятку также вошли Исландия, Украина, Финляндия, Мальта, Литва и Греция.

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