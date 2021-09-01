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В Музее Победы отметят День окончания Второй мировой войны

Ольга Маркова

Развлечения
В Музее Победы отметят День окончания Второй мировой войны
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Музей Победы 3 сентября приглашает посетителей на праздничные мероприятия, посвященные Дню воинской славы России. В этот день отмечается День окончания Второй мировой войны (1945 год).

В Зале Славы в честь 76-й годовщины Победы Красной Армии над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны посетителям будет продемонстрирована светозвуковая инсталляция «Дальневосточный финал».

Оперный певец Евгений Кунгуров в Зале Полководцев для гостей музея исполнит песни «Журавли», «В землянке», «Поклонимся», «Случайный вальс», «На безымянной высоте».

Юные артисты Ведущего творческого коллектива города Москвы в рамках Патриотического фестиваля детского творчества «Журавли Победы» в зале «Конев» представят музыкально-театральную постановку «Весна-45. Мы помним». Спектакль является напоминанием о самых страшных жертвах Второй мировой войны — детях. Это рассказ-память о героях национально-освободительного, антифашистского движения оккупированных стран Европы.

Участие в мероприятиях по билетам в музей, сообщается на сайте организации.

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