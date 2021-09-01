Ипотека на 18-летие: эксперты оценили риски снижения минимального возраста заемщиков

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Возможность получения ипотечного кредита с момента совершеннолетия потенциально может увеличить количество неплательщиков. Шансы на одобрение заявки будут значительно выше, если родители будут выступать созаемщиками. Об этом «Вечерней Москве» рассказали эксперты.

С 1 сентября Сбербанк снижает минимальный возраст для получения ипотечного кредита до 18 лет. Остальные требования к молодым заемщикам остаются такими же: минимальный первоначальный взнос по ипотеке должен составлять не менее 10 процентов стоимости жилья, срок кредита — до 30 лет, а стаж на текущем месте работы — от трех месяцев.

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко уверена, что 18 лет — достаточный возраст для получения ипотеки при наличии стабильного заработка.

— Если у человека есть подтвержденный доход — пожалуйста, пусть берет и в 18. Сейчас молодежь достаточно рано начинает работать и часто их заработок выше, чем у их родителей, бабушек и дедушек вместе взятых, — рассказала эксперт.

Ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута отметил, что риски для банков при выдаче кредитов молодежи все-таки есть: потенциальный заемщик к совершеннолетию не всегда успевает определиться с профессией и может кардинально сменить сферу деятельности. Стабильность дохода — важный критерий для одобрения заявки, уверен собеседник «ВМ».

Банк может снижать вероятность неплатежей при помощи ужесточенных требований, отметил Ракута.

— Я думаю, что возраст получения ипотечного кредита снизили, чтобы увеличить поток клиентов. Но параллельно с этим Центральный банк недавно ужесточил требования к заемщикам: будут тщательнее смотреть кредитную историю, проверять работодателя, — заметил специалист.

По словам Радченко, родители, выступающие в роли созаемщиков, способны значительно повысить шансы молодежи на получение ипотеки. Если молодой человек или девушка окажутся неплатежеспособными, ответственность ляжет на родителей, отметила собеседница «ВМ».

Ракута согласился с мнением Радченко: наличие созаемщика позволит молодежи получить одобрение с более высокой вероятностью.

— Банк может отклонить какую-то заявку, посчитав ее слишком рискованной, однако взамен предложит ввести созаемщика — например, одного из родителей. В таком случае у банка будет определенная гарантия, — рассказал собеседник «ВМ».

Ракута спрогнозировал: многие банки также будут снижать возраст для получения ипотеки. Радченко подчеркнула, что законодательного запрета на оформление ипотечного кредита с 18 лет не существует.

— Никто не запрещал выдавать и раньше. Даже в 68 могут выдать, если заемщику нужен кредит на 30 процентов стоимости и он застрахует свою жизнь, покажет доход. Другой вопрос, много ли будет 18-летних клиентов, — заключила эксперт.