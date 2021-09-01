Житель ТиНАО попал в реанимацию с переохлаждением при неизвестных обстоятельствах

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Россия, Москва, поселение Десеновское Карта всех событий

Мужчина, которому на вид около 50 лет, попал в реанимацию с переохлаждением в поселении Десеновском. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в среду, 1 сентября.

Его доставили в больницу с диагнозом — перелом лобной кости, переохлаждение, множественные ушибы и ссадины. Позднее врачи уточнили, что у пострадавшего также обнаружили сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом четвертого ребра справа, а также закрытый перелом костей носа.

Правоохранители, как уточнили в МВД, занимаются установлением обстоятельств получения мужчиной данных повреждений.

30 августа сообщалось, что мужчину доставили в реанимацию после нападения незнакомца на юго-востоке Москвы. Он, как отмечается, напал во время конфликта на потерпевшего.

Злоумышленник избил своего оппонента руками и ногами, нанеся множество травм, а затем скрылся. Пострадавшего мужчину доставили в реанимацию с черепно-мозговой травмой головы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».