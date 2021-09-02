Москвичам рассказали, как в городе развиваются детские школы искусств

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В столице регулярно развиваются детские школы искусств. Во многом этому способствует проект «Искусство — детям», благодаря которому многие учреждения подобного рода обновляются и получают собственные здания.

Так, в День знаний начал функционировать новый корпус Детской школы искусств имени М. И. Глинки. Это учебное заведение было открыто в 1962 году и в течение нескольких десятилетий кочевало из одного здания в другое. Благодаря столичному проекту «Искусство — детям» школа в этому году обрела свой собственный дом.

Здание Музыкальной школы имени М. И. Глинки имеет четыре этажа. Оно оформлено в едином стиле московских школ искусств, но при этом имеет собственное неповторимое своеобразие: каждый этаж здания покрашен в цвет, соответствующий определенному музыкальному инструменту.

Директор музыкальной школы Денис Гордеев рассказал, что учебное заведение оснащено современным оборудованием, необходимым для занятий. Всего в школе 36 классов, а также зал для занятий хореографией, камерный зал и концертный зал на 300 человек.

— Концертный зал абсолютно современный. Он похож на зал кинотеатра во всем, в том числе огромным экраном вместо задней стены. На нем можно транслировать любую анимацию и клипы. Наш зал оснащен современным оборудованием — оно соответствует практически любому техническому райдеру, — заключил директор.

Благодаря переезду в новое здание у школы увеличился набор. Теперь в ней могут учиться 488 детей, а в перспективе количество учеников может увеличиться до 600, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Накануне Дня знаний мэр Москвы Сергей Собянин и помощник мэра по вопросам ЖКХ, общественный помощник уполномоченного по правам человека в городе Москве Светлана Разворотнева осмотрели новую Детскую школу искусств им. М. И. Глинки в районе Печатники, которая готовится к открытию.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, это знаковое событие для района — новая школа площадью около 3,5 тысячи квадратных метров будет рассчитана на 300 детей в смену.