В Минздраве заявили, что пандемия COVID-19 в России стала управляемой

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Пандемия коронавируса в РФ стала управляемой. Об этом рассказал первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) в четверг, 2 сентября.

— Да, на сегодняшний день фармакологически эта инфекция управляема, — ответил Фисенко на вопрос о ситуации с коронавирусом в России.

По его словам, на данный момент в арсенале РФ есть уже четыре вакцины, которыми россияне могут привиться для защиты от COVID-19.

В России были зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» в четверг, 26 августа.

Новый препарат необходимо вводить дважды с интервалом не менее двух недель в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.

В пятницу, 27 августа, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что более 44 миллионов россиян привились от коронавируса хотя бы одной дозой. По ее словам, полный курс вакцинации завершили свыше 37 миллионов человек.