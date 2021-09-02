Светлана Разворотнева призвала повысить доступность и качество высшего профессионального образования

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В честь Дня знаний прошел круглый стол «Целевые места в высших и средних учебных заведениях: новые возможности бесплатного образования для молодежи». Эксперты, общественные деятели и представители молодежных организаций обсудили ряд вопросов, связанных с поступлением абитуриентов в высшие и средние учебные заведения, прохождением практики во время учебы и трудоустройства после нее.

Как отметила Светлана Разворотнева, член экспертного совета уполномоченного по правам человека в городе Москве, согласно статье 43 Конституции Российской Федерации право на получение образования имеет каждый. Но далеко не все абитуриенты обладают необходимыми ресурсами для того, чтобы поступить на бесплатные места или оплачивать учебу.

— Увеличение бюджетных мест за счет расширения программ целевого образования не только поможет сделать получение знаний и профессии доступнее, но и значительно повысит качество образования. Это возможность выбрать профессию по душе, проходить практику и погрузиться в работу без отрыва от образовательного процесса, а также гарантированное трудоустройство по окончании учебного заведения, — подчеркнула она.

Позицию правозащитницы поддержала уполномоченный по правам человека г. Москвы Татьяна Потяева. Также московский омбудсмен рассказала, что согласно проведенному аппаратом уполномоченного по правам человека в городе Москве исследованию, соотношение бюджетных и платных мест в московских высших учебных заведениях составляет 40 на 60 или 30 на 70 процентов. По информации, полученной от руководства одного из ведущих московских вузов, в 2020 году в него поступили 6576 человек, 3 795 — на платное отделение и 2781 — на бюджет. Из них целевые места были предоставлены всего 87 студентам, 16 мест — для детей-сирот, 41 — для инвалидов и 1400 — для иностранных учащихся. Оставшиеся бюджетные места распределялись среди абитуриентов, поступавших по конкурсу. При этом на очно-заочной форме обучения бюджетных мест нет вообще, а на заочной форме обучения их лишь 6.

Президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов обратил внимание собравшихся на то, что предпринимательское сообщество очень заинтересовано в специалистах с опытом работы и многие компании готовы растить кадры сами. Он отметил, что в настоящее время на рынке труда ценится не только диплом об образовании, но и профессиональные навыки соискателя и в данном случае целевое образование способно удовлетворить потребности работодателя в подготовленных сотрудниках. Он предложил студентам, заинтересованным в профильном трудоустройстве встретится и обсудить перспективы взаимодействия молодежи и бизнеса. Эта встреча станет продолжением проведенного сегодня круглого стола.

Предложения, сформированные в ходе встречи, эксперты направят на рассмотрение в органы власти.