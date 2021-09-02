Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Большая Черёмушкинская улица Карта всех событий

Прокуратура взяла на контроль инцидент с девочкой, тонувшей в бассейне на юго-западе Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 2 сентября.

— Прокуратура Москвы поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела в связи с инцидентом, произошедшим в бассейне с несовершеннолетней, — заключила Нефедова.

Инцидент произошел днем 1 сентября в бассейне на улице Большой Черемушкинской. Девочка купалась в бассейне и начала тонуть, нахлебалась воды и потеряла сознание. Ее спасли находящиеся рядом люди.

Следователи незамедлительно провели проверку и возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В июле сообщалось, что тонущего ребенка спасли на Терлецких прудах в Москве. Инцидент произошел в дневное время. Спасатели, патрулирующие водоем, заметили тонущего ребенка в 40 метрах от берега. Они помогли ребенку выбраться из воды. Мальчика доставили на спасательную станцию, где он получил первую помощь.