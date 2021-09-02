Один ребенок погиб и 10 получили травмы в дорожных авариях в Москве с начала недели

Фото: Прокуратура Москвы

С начала недели зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. В результате ДТП десять юных участников дорожного движения получили травмы и один ребенок погиб. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу во вторник, 2 сентября.

В ведомстве отметили, что половина пострадавших в ДТП детей пересекали проезжую часть, двигаясь по пешеходному переходу на самокатах. Еще двое детей ехали на самокате по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

— Три пострадавших ребенка дошкольного возраста, — рассказали в пресс-службе ГИБДД.

В ведомстве призвали родителей, приобретающих детям велосипед, самокат или другое средство мобильности, выучить с ними правила дорожного движения.

В конце августа в пресс-службе ГИБДД рассказали, что 80 процентов ДТП с детьми происходит на улицах и других дорогах вне жилых зон.

В результате происшествий во дворовых территориях пострадало 90 детей (20 процентов). В 78 процентах случаев несовершеннолетние получали ранения по вине взрослых участников дорожного движения.