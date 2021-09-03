Доля пустующего стрит-ритейла на Патриарших прудах достигла рекордных показателей

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Вакантность в сегменте стрит-ритейла на Патриарших прудах в Москве достигла показателя в 15 процентов в начале августа текущего года. Об этом в пятницу, 3 сентября, сообщили в консалтинговой компании «Colliers».

В организации отметили, что это число почти на 5 процентов больше, чем в первом полугодии 2021 года.

Причиной этого, по мнению консалтинговой компании, стало введение QR-кодов, что спровоцировало рост количества свободных лотов. Это оказало сильное влияние на сферу общественного питания и трафик.

Эксперты добавили, что с июля по август на Патриарших прудах закрылись 14 предприятий. Чаще всего это были рестораны и кафе. На втором месте оказались салоны красоты.

— Вакантность в 15 процентов именно для Патриарших прудов является рекордным высвобождением площадей... Временный рост вакантности на Патриарших прудах — своего рода возможность и шанс для новых открытий и форматов, которые мы еще увидим до конца 2021 года, — сообщила директор департамента исследований «Colliers» Вероника Лежнева.

Однако это не самые высокие показатели вакантности. РИА Новости со ссылкой на слова руководителя отмечает, что в первом полугодии 2021 года Мясницкая улица показала результат в 18 процентов.

В пятницу, 3 сентября, председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы», что продажа воздуха в бутылках на Патриарших прудах в Москве не противоречит закону.