Семь человек пострадали при теракте в супермаркете в Новой Зеландии

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Семь человек пострадали в результате теракта в новозеландском городе Окленде, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщила в субботу, 4 сентября, премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

В пятницу, 3 сентября, мужчина напал на людей в супермаркете, сотрудникам полиции удалось застрелить злоумышленника. Премьер-министр назвала нападение терактом, было известно о шести пострадавших.

— Пострадали семь человек. Пятеро из них находятся в больнице, трое — в тяжелом состоянии, — заявила политик в прямом эфире на YouTube-канале газеты New Zealand Herald.

Ардерн уточнила, что нападавший мужчина был известен властям и находился под наблюдением полиции, но ранее он не совершал никаких преступных действий, которые позволили бы посадить его в тюрьму, прежде чем он совершил нападение.

Комиссар полиции Эндрю Костер сообщил, что среди пострадавших не было сотрудников правоохранительных органов, все пострадавшие — обычные посетители магазина.

Видео: Telegram / РИА Новости

30 августа террористическая организация ИГ* взяла на себя ответственность за ракетный обстрел аэропорта Кабула. Всего боевики выпустили шесть ракет. Американские системы противовоздушной обороны перехватили часть ракет, которые были запущены по аэропорту. Данные о потерях среди военнослужащих не поступали.

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