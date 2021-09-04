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В США предложили запретить Пентагону закупать средства индивидуальной защиты у России и Китая

Анастасия Колоскова

В мире
В США предложили запретить Пентагону закупать средства индивидуальной защиты у России и Китая
Фото: defense.gov/Lisa Ferdinando, DOD

Член палаты представителей США Роберт Уиттман выступил с инициативой запретить министру обороны страны закупку средств индивидуальной защиты у ряда государств, которые «не являются союзниками» Штатов, в том числе России и Китая.

В список несоюзных стран вошли также Северная Корея и Иран.

В законопроекте, представленном на рассмотрение конгресса, есть ряд исключений, касающихся того случая, если средства защиты невозможно приобрести у других государств, «чтобы удовлетворить требованиям по разумной цене».

Также запрет может не касаться той продукции, которую планируют использовать за пределами США или если общая стоимость товаров не превышает 150 тысяч долларов.

Уточняется, что под термином «средства индивидуальной защиты» подразумеваются предметы, которые препятствуют распространению заболеваний, например, медицинские маски, респираторы, защитные экраны, фильтры, защитные очки и антибактериальные салфетки, пишет RT.

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