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Трамп выставил на продажу отель в Вашингтоне рядом с Белым домом

Юлия Курганова

В мире
Трамп выставил на продажу отель в Вашингтоне рядом с Белым домом
Фото: Whitehouse

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решил продать отель в Вашингтоне, который находится около Белого дома.

По данным издания Axios, переговоры о продаже прав на использование здания находятся в продвинутой стадии. Сначала права на недвижимость продаются компании-застройщику, которая заключит договоры с гостиничными брендами.

Отмечается, что детали сделки пока неизвестны. Для ее заключения потребуется продолжительное время, передает издание «Взгляд.ру».

Отель Трампа находится на главной улице американской столицы, в 500 метрах от Белого дома и километре от Капитолия. На фасаде здания красуются пять золотых букв фамилии политика. Компания Трампа управляет зданием старой почтовой службы с 2012 года, за это установлена ежегодная аренда несколько миллионов долларов, также сообщалось о вложенных в отделку нескольких сотнях миллионов. По гостиничному бизнесу бывшего президента США значительный удар нанесла пандемия коронавируса.

Трамп занял одно из последних мест в новом рейтинге президентов США. Эксперты оценивали президентов по десяти позициям. Суммарно Трамп набрал 312 баллов, заняв 41-е место из 44.

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