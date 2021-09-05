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Три человека погибли при стрельбе на улице в Вашингтоне

Юлия Курганова

В мире
Три человека погибли при стрельбе на улице в Вашингтоне
Фото: pixabay.com / F. Muhammad

Три человека погибли, троих ранили в результате стрельбы в Вашингтоне. Об этом в субботу, 4 сентября, сообщает местная полиция.

Инцидент произошел на северо-западе американской столицы. Сообщается, что неизвестные вышли из машины и открыли стрельбу по людям, которые находились на улице.

Все жертвы были взрослыми, пострадавших доставили в больницы.

За информацию, которая поможет в поимке преступников, полиция объявила вознаграждение в размере 75 тысяч долларов, передает телеканал NBC Washington.

В июле ребенок погиб при стрельбе в Вашингтоне. Еще пятеро взрослых получили ранения.

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