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«Давление под 200, кровь из носа»: Асмус призналась, что ложится в больницу

Иван Юминов

Общество
«Давление под 200, кровь из носа»: Асмус призналась, что ложится в больницу
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Актриса Кристина Асмус пожаловалась на эмоциональные нагрузки во время съемок и призналась, что ложится из-за этого в больницу.

— Давление 200, кровь из носа, сон по 16 часов в неделю уже много месяцев, лопнувшие капилляры в глазах, порванные связки на ноге (которые я так и не восстановила), высокая температура раз в несколько дней, бессонница, задержка месячных на два месяца (я не беременна!), головная боль, регулярно севший голос, голодные диеты... А мне только 33, — поделилась артистка.

Ее единственные выходные были намечены на 20, 21 и 22 сентября, во время них актриса планировала лечь в клинику. После этого представители одного из фильмов, где снимается Асмус, стали угрожать ей штрафами и судом, если она не откажется от вынужденного отпуска.

После того как она пообещала снять имя с титров, представители картины передумали, приводят слова Асмус «Невские новости».

«Российское кино не может без тебя, приходи быстрее в форму»; «Береги себя. Ради дочери. Здоровье не купишь»; «Ничего себе, я бы даже и не подумала, что так тяжело!»; «Надо уметь вовремя остановиться. Зачем хапать все подряд?»; «Сама в похожей ситуации и понимаю всю ситуацию со всех сторон»; «Кристина, не давайте так над собой издеваться. Здоровье — это самое важное», — написали обеспокоенные подписчики.

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