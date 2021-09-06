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В Совфеде поддержали предложение приравнивать пропаганду нацизма к экстремизму

Анастасия Волоснова

Общество
В Совфеде поддержали предложение приравнивать пропаганду нацизма к экстремизму
Фото: Пресс-служба Совфеда

В Совете Федерации поддержали предложение генерального прокурора Игоря Краснова о приравнивании оправдания нацизма к экстремизму и о законодательном увековечении памяти мирного населения СССР, пострадавшего в годы Второй мировой войны. Об этом рассказал в понедельник, 6 сентября, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

До этого Краснов предложил отнести реабилитацию и оправдание нацизма к категории экстремистской деятельности. Он отмечал, что уже подготовлен законопроект, по которому нормативно закреплялись бы понятия «нацизм», «фашизм» и «геноцид народов Советского Союза».

— Мы поддерживаем предложения, озвученные генеральным прокурором РФ, — отметил Клишас.

По его словам, сенаторы займутся подготовкой данных инициатив вместе с Генпрокуратурой РФ, пишет ТАСС.

В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете реабилитации нацизма. За подобное деяние предусматривается штраф до пяти миллионов рублей или максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Волгограде назвал попытки выставить Иосифа Сталина «главным злодеем» эпохи частью атаки на национальное прошлое нашей страны и итоги Второй мировой войны. По его словам, подобные нападки происходят из желания переписать историю и политически ослабить Россию.

Данная точка зрения вызвала неоднозначную реакцию и сообщения об оправдании «преступлений сталинизма». Министр посчитал подобную интерпретацию его слов «подлой».

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