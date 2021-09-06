Путин примет участие в саммите БРИКС 9 сентября

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин 9 сентября присоединится к саммиту БРИКС с участием Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Об этом в понедельник, 6 сентября, рассказали в пресс-службе Кремля.

Так, Путин станет участником XIII саммита БРИКС, который пройдет в режиме видеоконференции под индийским председательством.

Лидеры стан рассмотрят «состояние и перспективы стратегического партнерства в рамках объединения», в том числе будут обсуждаться совместные шаги по борьбе с распространением COVID-19, говорится в сообщении на сайте Кремля.

5 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с Владимиром Путиным.

До этого украинский политолог Александр Дудчак заявил, что Зеленскому потребуется представить конструктивные темы, не связанные с Крымом, для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

5 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вопрос принадлежности Крыма не может быть пунктом повестки дня в потенциальных переговорах между Путиным и Зеленским. По его словам, для российской стороны темы Крыма «не существует», в то время как президент Украины непременно желает обсудить именно этот вопрос.