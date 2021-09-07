Фитнес-тренер рассказала, как быстро накачать ягодицы

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Эксперт в области похудения, фитнес-тренер Юлия Черницкая рассказала, как можно придать ягодицам красивую форму и накачать их при помощи спорта.

— Повезло тем, у кого они есть. Остальным же светят годы фитнеса, килограммы дополнительного веса. Если попа плоская, нужно добавлять вес в тренажерном зале постепенно. Если ягодицы есть, не нужен большой вес: нужно их «подсушивать», чтобы они приобрели красивую форму. Самые эффективные упражнения для ягодиц: приседания, выпады в проходе со штангой или с гантелями, становая тяга, ягодичный мостик. Это и нарастит, и поднимет ягодицы, —объясняет специалист в новом выпуске на YouTube-канале «Клатч Online».

Если у человека наблюдается дряблость рук, то подтянуть кожу и мышцы можно при помощи отжиманий, причем как с коленей, так и от пола. Но самое важное для приобретения спортивной формы, по словам тренера, — это питание. Чтобы запустить процесс похудения, необходимо пить больше воды, употреблять больше белка и меньше углеводов.

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