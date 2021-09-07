Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Фитнес-тренер рассказала, как быстро накачать ягодицы

Анна Михалюк

Общество
Фитнес-тренер рассказала, как быстро накачать ягодицы
Фото: pixabay.com

Эксперт в области похудения, фитнес-тренер Юлия Черницкая рассказала, как можно придать ягодицам красивую форму и накачать их при помощи спорта.

— Повезло тем, у кого они есть. Остальным же светят годы фитнеса, килограммы дополнительного веса. Если попа плоская, нужно добавлять вес в тренажерном зале постепенно. Если ягодицы есть, не нужен большой вес: нужно их «подсушивать», чтобы они приобрели красивую форму. Самые эффективные упражнения для ягодиц: приседания, выпады в проходе со штангой или с гантелями, становая тяга, ягодичный мостик. Это и нарастит, и поднимет ягодицы, —объясняет специалист в новом выпуске на YouTube-канале «Клатч Online».

Если у человека наблюдается дряблость рук, то подтянуть кожу и мышцы можно при помощи отжиманий, причем как с коленей, так и от пола. Но самое важное для приобретения спортивной формы, по словам тренера, — это питание. Чтобы запустить процесс похудения, необходимо пить больше воды, употреблять больше белка и меньше углеводов.

Ранее в сентябре доктор Ковальков объяснил, как готовить картофель, чтобы его можно было есть при похудении.

Читайте также:
Фитнесбыстрое похудениеПохудение
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как правильно полюбить молодое поколение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Безграмотность портит имидж

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Сезон КХЛ открылся в Москве

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Образование как начало смысла

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский «засадный полк» Лукашенко

Все мнения
О проекте