Эксперт назвал главный секрет популярности Бельмондо

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6 сентября скончался легендарный актер Жан-Поль Бельмондо. 9 сентября состоится прощание с ним в Доме инвалидов в Париже.

Александр Полеев, врач-сексолог, кандидат медицинских наук, профессор Московского института психоанализа в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, почему Бельмондо так любили женщины и в чем секрет его мужского обаяния.

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Главный секрет Бельмондо

— Его успех именно тем, что он настоящий мужчина, и обусловлен. В современном кино существует несколько символов мужественности: Шварценеггер, Сталлоне, Стетхам. Но мне кажется, что в нашей стране Бельмондо был наиболее популярен, потому что его мужественность идет не от мышц, а от характера. Мужская харизма, она природная, и в основном, она гормональная, потому что это не сыграешь. Успех еще в том, что этот парень, Бельмондо, он с нашего двора в отличие от Сталлоне и Шварценеггера, - рассказывает специалист.

Жан-Поль Бельмондо был дважды женат. Первая супруга - танцовщица Элоди Константин, а вторая – манекенщица Натти Тардивель. У актера от первого брака трое детей, а от второго – один.