Андрей Бочкарев: Блок начальных классов и детский сад возведут в районе Соколиная Гора

Фото: Пресс-служба МУФ

Россия, Москва, Восточный административный округ, район Соколиная Гора Карта всех событий

В районе Соколиная Гора построят блок начальных классов и детский сад. В них смогут учиться 145 детей, рассказал в четверг, 9 сентября, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Мы уделяем большое внимание взаимодействию с инвесторами по вопросам строительства социальной инфраструктуры, в том числе объектов образования. До конца 2023 года застройщики должны ввести около 80 объектов образования в столице. На днях Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила строительство начальной школы для 120 детей и детского сада на 25 мест в районе Соколиная Гора, — сообщил он.

По словам Бочкарева, застройщик уже возвел в этом районе детский сад на 205 мест. В ближайшее время учреждение передадут городу. Объект возведут в рамках реорганизации промзоны «Кирпичные улицы».

В августе глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин рассказал, что с 2012 года за счет средств города и внебюджетных источников спроектировали, построили и ввели в эксплуатацию более 90 социальных объектов, которые соответствуют требованиям безопасности, экологичности и безбарьерной среды. Он отметил, что до конца следующего года планируется завершить строительство и сдать в эксплуатацию свыше двух десятков школ и детских садов.