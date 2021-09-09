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Власти Москвы предупредили о вероятности четвертой волны COVID-19

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Власти Москвы предупредили о вероятности четвертой волны COVID-19
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Вероятность четвертой волны коронавируса в Москве является очень высокой. Об этом заявил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун в четверг, 9 сентября.

— Но мы четко знаем, что будет сейчас в сентябре, — а вероятность четвертой волны, она очень высокая, — в какой последовательности, какие лечебные учреждения, какие поликлиники, какие КТ-центры заводятся, в какой очередности, при каком уровне заболеваемости, при каком уровне обращаемости в скорую помощь и уровне госпитализаций — эта технология очень отработана как туда, так и обратно, — рассказал руководитель ведомства.

Он добавил, что в городе «очень быстро» происходит перепрофилирование госпиталей для COVID-19. Данный процесс для клиники на тысячу коек занимает порядка двух недель, приводит слова Хрипуна ТАСС.

9 сентября в оперштабе сообщили, что в Москве за сутки от коронавируса вылечился 1461 пациент. Таким образом, общее число москвичей, которых медики вылечили от COVID-19 за время пандемии, увеличилось до 1 460 093.

Отмечается, что за сутки зафиксировали 1801 новый случай коронавируса, в больницу были доставлены 480 человек. К аппарату ИВЛ подключили 262 пациента.

Всего за минувшие сутки в 85 регионах России выявили 18 380 случаев COVID-19. Кроме того, в стране было зафиксировано 794 летальных исхода.

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