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Лавров назвал «шизофренией» заявление Кулебы о встрече по Донбассу

Иван Юминов

Политика
Лавров назвал «шизофренией» заявление Кулебы о встрече по Донбассу
Фото: МИД РФ

Заявление главы Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрия Кулебы о встрече в «нормандском формате» является «шизофренией». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в четверг, 9 сентября.

— «Нормандский формат» должен выполнять работу, которая ему поручена лидерами четырех государств, — это означает создание условий для конкретного выполнения во всей их полноте и последовательности минских договоренностей. И когда украинская сторона устами своего министра иностранных дел призывает скорее встретиться в «нормандском формате», а параллельно другие члены украинского руководства заявляют, что не будут эти договоренности выполнять, такое раздвоение сознания, внешнеполитическая шизофрения наблюдается, — рассказал министр.

Киев принимает законы, которые «ставят крест» на Минских соглашениях, добавил он. В их числе он назвал закон о запрете использования русского языка, а также проект об амнистиях и особом статусе Донбасса.

Встреча в данном формате не будет иметь смысла без обсуждения минских договоренностей, подчеркнул дипломат. Как только стороны подчеркнут, что в рамках формата будут выполняться договоренности, то едва ли будет смысл собираться, приводит слова Лаврова ФАН.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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