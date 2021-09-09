В Париже закончилась церемония прощания с Жан-Полем Бельмондо

Жан Поль Бельмондо / Фото: Скриншот видео

Церемония прощания с легендарным французским актером Жан-Полем Бельмондо закончилась в Доме инвалидов в Париже. На мероприятие прибыли родные и близкие актера, а также его коллеги и известные режиссеры, спортсмены, политики и другие официальные лица.

Кроме того, проститься со звездой смогли около тысячи рядовых французов, для которых выделили специальные места. Некоторые из них признавались, что занимали очередь с раннего утра, чтобы попасть на церемонию. Все желающие наблюдали за трансляцией на экранах, установленных на площади перед Домом инвалидов.

На церемонии выступил внук актера Виктор и президент Франции Эммануэль Макрон. После окончания официальной части внутренний двор Дома инвалидов открыли для всех желающих проводить великого актера в последний путь.

Как сообщает РИА Новости, с Бельмондо простились аплодисментами под музыку Эннио Морриконе из картины «Профессионал», в которой актер исполнил главную роль.

Панихида по Жан-Полю Бельмондо состоится в церкви Сен-Жермен-де-Пре в пятницу, 10 сентября.

Французский актер Жан-Поль Бельмондо умер в возрасте 88 лет. Он родился 9 апреля 1933 года во Франции. Его дебют в кино состоялся в 1957-м в фильме «Мольер».

Годом позже он снялся в картине «Будь красива и помалкивай» с Анри Видалем, а также дебютировавшим в кинематографе Аленом Делоном. В возрасте 26 лет Бельмондо получил роль в фильме режиссера Жан-Люка Годара «На последнем дыхании», которая впоследствии принесет ему мировую известность.

Позже участвовал во многих крупных картинах режиссеров французской «новой волны». Бельмондо перенес инсульт в 2001 году и с тех пор перестал играть в театре и кино. При этом в возрасте 75 лет, в 2008-м, он вернулся на съемочную площадку, чтобы сыграть в фильме режиссера Франсиса Юстера «Человек и его собака». В феврале 2015 года он объявил о завершении карьеры в кино.