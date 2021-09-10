Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Дистанционная занятость в России из-за пандемии коронавируса выросла в три раза

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Дистанционная занятость в России из-за пандемии коронавируса выросла в три раза
Фото: pixabay.com

Во время пандемии COVID-19 работодатели стали искать сотрудников на удаленную работу в три раза чаще, чем до этого. Об этом в пятницу, 10 сентября, заявил генеральный директор ВНИИ труда Минтруда России Дмитрий Платыгин.

— Мы анализируем объявления о вакансиях. Удельный вес объявлений, в которых содержатся указания на дистанционную занятость, не такой большой, но если сравнивать первый квартал 2021 года с первым кварталом 2020 года, то это трехкратный рост, — цитирует его РИАМО.

Он сообщил, что дистанционно работают в стране около трех миллионов человек. По его мнению, их число будет только увеличиваться, а тренд на такую работу продолжат поддерживать.

В августе опрос показал, что большинство столичных жителей не хотят возвращаться в офис с удаленной работы. Так, более 40 процентов москвичей, переведенных на удаленку в период пандемии коронавирусной инфекции, ответили, что не хотели бы возвращаться к прежним условиям работы. Еще 29 процентов респондентов выразили желание работать из офиса только несколько раз в неделю. Вернуться к офисным будням захотели лишь 30 процентов опрошенных.

Читайте также:
КоронавирусРоссияудаленная работа
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Воровство бывает разным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Все мнения
О проекте