Дистанционная занятость в России из-за пандемии коронавируса выросла в три раза

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Во время пандемии COVID-19 работодатели стали искать сотрудников на удаленную работу в три раза чаще, чем до этого. Об этом в пятницу, 10 сентября, заявил генеральный директор ВНИИ труда Минтруда России Дмитрий Платыгин.

— Мы анализируем объявления о вакансиях. Удельный вес объявлений, в которых содержатся указания на дистанционную занятость, не такой большой, но если сравнивать первый квартал 2021 года с первым кварталом 2020 года, то это трехкратный рост, — цитирует его РИАМО.

Он сообщил, что дистанционно работают в стране около трех миллионов человек. По его мнению, их число будет только увеличиваться, а тренд на такую работу продолжат поддерживать.

В августе опрос показал, что большинство столичных жителей не хотят возвращаться в офис с удаленной работы. Так, более 40 процентов москвичей, переведенных на удаленку в период пандемии коронавирусной инфекции, ответили, что не хотели бы возвращаться к прежним условиям работы. Еще 29 процентов респондентов выразили желание работать из офиса только несколько раз в неделю. Вернуться к офисным будням захотели лишь 30 процентов опрошенных.