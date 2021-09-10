Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Совфеде назвали основание для начала войны России с Украиной

Виктория Сикерина

Политика
В Совфеде назвали основание для начала войны России с Украиной
Фото: Пресс-служба Совфеда

Сенатор Республики Крым и член комитета Совета Федерации РФ Сергей Цеков в пятницу, 10 сентября, рассказал об основании начала войны между Россией и Украиной.

По его словам, такой сценарий возможен лишь в том случае, если Украина нападет на Россию.

— Зеленский должен задаваться вопросом, готов ли он как президент Украины даст команду на нападение на Россию или нет. Поэтому, я так понимаю, он вроде как собирается воевать с Россией, но мы не собираемся, — заявил Сергей Цеков.

В беседе с радиостанцией «Радио 1» он добавил, что российская сторона даже не думает начинать войну с соседским государством.

В пятницу, 10 сентября, президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума YES Brainstorming в Киеве поделился своим размышлением о возможности потенциальной войны с Россией.

По мнению украинского лидера, военный конфликт между Украиной и Россией возможен. При этом осуществление подобного сценария положит конец «соседству» между Россией, Украиной и Белоруссией. Причиной подобной вражды двух государств Владимир Зеленский назвал «информационную политику Кремля».

Читайте также:
ВойнаСовет ФедерацииУкраина
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Воровство бывает разным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Все мнения
О проекте