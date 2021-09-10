В Совфеде назвали основание для начала войны России с Украиной

Фото: Пресс-служба Совфеда

Сенатор Республики Крым и член комитета Совета Федерации РФ Сергей Цеков в пятницу, 10 сентября, рассказал об основании начала войны между Россией и Украиной.

По его словам, такой сценарий возможен лишь в том случае, если Украина нападет на Россию.

— Зеленский должен задаваться вопросом, готов ли он как президент Украины даст команду на нападение на Россию или нет. Поэтому, я так понимаю, он вроде как собирается воевать с Россией, но мы не собираемся, — заявил Сергей Цеков.

В беседе с радиостанцией «Радио 1» он добавил, что российская сторона даже не думает начинать войну с соседским государством.

В пятницу, 10 сентября, президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума YES Brainstorming в Киеве поделился своим размышлением о возможности потенциальной войны с Россией.

По мнению украинского лидера, военный конфликт между Украиной и Россией возможен. При этом осуществление подобного сценария положит конец «соседству» между Россией, Украиной и Белоруссией. Причиной подобной вражды двух государств Владимир Зеленский назвал «информационную политику Кремля».