Эксперт назвал главное преимущество трейд-ин перед обычной продажей машины

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Обмен старого автомобиля на новый с доплатой — менее прибыльный способ избавления от старого автомобиля, однако гораздо более безопасный. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Михаил Колодочкин.

Специалист отметил, что при пользовании услугой трейд-ин автомобилист несет меньше рисков.

— В случае с трейд-ин вы имеете дело не с частником, а с конкретной фирмой. В относительно серьезном автосалоне этот способ будет безопаснее, чем самостоятельная продажа, — рассказал эксперт.

Колодочкин также подчеркнул, что при продаже автомобилисты рискуют столкнуться с мошенниками. В частности, продавцу могут подсунуть фальшивые деньги или потребовать скидку за несуществующие повреждения.

При этом трейд-ин менее привлекателен для автовладельцев с финансовой точки зрения, отметил собеседник «ВМ».

— Обмен старого автомобиля на новый — не такой выгодный вариант, как обычная продажа. Однако проблем в этом случае будет меньше, — заключил Колодочкин.