Названы победители 78-го Венецианского кинофестиваля

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Жюри 78-го Международного Венецианского кинофестиваля объявило победителей. Эксперты и зрители смотрели кинокартины с 1 по 11 сентября.

«Золотого льва» получил французский фильм «Событие» режиссера Одри Дивана. Действие ленты происходит во Франции в 60-х годах. По сюжету фильма студентка узнает, что беременна, и решает сделать аборт. Но в стране они в то время были запрещены. Девушка пытается найти выход из этого трудного положения.

«Серебряного льва» за лучшую режиссерскую работу вручили Джейн Кэмпион, которая сняла картину «Власть пса». В основе картины лежит одноименный роман американского писателя Томаса Сэвиджа.

Гран-при кинофестиваля получила автобиографическая лента «Рука Бога», снятая режиссером из Италии Паоло Соррентино. Кстати, роль Филиппо Скотти в этом фильме признали лучшим дебютом.

Лучшим актером и обладателем «Кубка Вольпи» назвали Джона Аркилла. Он сыграл в ленте «На работе: пропавшие 8», снятой режиссером Эриком Матти. «Кубок Вольпи» за лучшую женскую роль достался Пенелопе Крус — за роль в картине «Параллельные матери» режиссера Педро Альмодоваро.

Награду за лучший сценарий вручили Мэгги Джилленхол, она работала над фильмом «Незнакомая дочь» по роману Элены Ферранте. Специальный приз жюри вручили ленте «Дыра» режиссера Микеланджело Фраммартино.

Российский фильм «Капитан Волкогонов бежал» режиссеров Натальи Меркуловой и Алексея Чупова жюри отмечен не был, сообщает портал «360».

Названы лауреаты Шнобелевской премии 2021 года. На 31-й церемонии вручения премии наградили ученых из 24 стран. Организаторы провели церемонию в онлайн-формате.