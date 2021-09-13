Подмосковье получило свыше 4 миллионов доз вакцины от COVID-19 за все время

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С начала прививочной кампании в Московскую область поставили свыше четырех миллионов доз вакцин от коронавирусной инфекции «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщила пресс-служба Минздрава Подмосковья.

— В нашем регионе вакцинировали уже более трех миллионов человек, — цитирует «Вести Подмосковья» министра здравоохранения Московской области Светлану Стригункову.

Кроме того, уже пять миллионов москвичей привились первым компонентом вакцины от COVID-19. Об этом в понедельник, 13 сентября, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Заммэра отметила, что доля пожилых людей среди заболевших в Москве высока, если сравнивать с другими крупными городами мира.

Ракова также сравнила ситуацию в Москве и в Лондоне — в российской столице процент заболевших пожилого возраста в два раза выше (26 процентов против 13). Это автоматически влечет за собой большую нагрузку на систему здравоохранения, потому что госпитализируют чаще всего именно пожилых людей. Также три четверти всех смертей от коронавируса приходятся на пожилое население, сообщает она.