Роман Романенко предложил включить «декрет для бабушек» в нацпроект «Демография»

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Расширенные возможности старшего поколения в уходе за внуками помогут вернуть заинтересованность в деторождении молодежи, считает депутат Госдумы, лётчик-космонавт, Герой России Роман Романенко.

АНО «Национальные приоритеты» и ВЦИОМ презентовали аналитический доклад «Российская семья: как сохранить традиции и обрести новые смыслы?». Исследование посвящено теме семьи и демографического развития России. Эксперты, принимавшие участие в анализе данных, пришли к выводу, что «современной семье становится сложнее жить, потому что нет стандартных моделей семьи».

— Семья становится более неустойчивой, а это значит, что ей нужна большая внешняя поддержка, нежели была раньше, — представила основные выводы доклада руководитель дирекции стратегии, аналитики и исследований АНО «Национальные приоритеты» Юлия Грязнова. Комментируя результаты исследования, депутат Госдумы Роман Романенко обратил внимание на утверждение экспертов о том, что общение с бабушками и дедушками для большинства россиян относится к самым теплым воспоминаниям. В то же время отмечается, что решение о рождении ребенка у граждан ассоциируется с ограничением возможностей, остановкой карьерного роста и вынужденным изменением привычного образа жизни, из-за чего многие молодые семьи не спешат заводить детей.

— В докладе отмечается важность разработки механизма, позволяющего вовлекать пожилых людей в воспитание подрастающего поколения. Одним из таких инструментов вполне может стать моё предложение о введении дополнительного оплачиваемого отпуска по уходу за внуками для работающих пенсионеров, который они могли бы брать совместно с родителями. А включение данной инициативы в национальный проект «Демография» расширит возможности старшего поколения в помощи своим детям и поможет вернуть молодожёнам заинтересованность в деторождении, — заявил Роман Романенко.

Общественный деятель и писатель Анатолий Баташев также прокомментировал результаты исследования:

— Вряд ли осознанный отказ от рождения детей приобретет в стране массовый характер, но откладывание этого события на более поздний срок, когда репродуктивный потенциал снижается до минимума, действительно становится большой проблемой для российской демографии. Считаю, что государственные меры поддержки семей с детьми должны быть более масштабны, и не только с финансовой точки зрения, но и в плане внедрения новых институциональных и инфраструктурных решений.