«Проект будет масштабироваться»: эксперт оценил перспективы запуска беспилотного такси в Москве

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Стало известно, где в Москве появится первое беспилотное такси. Роботакси заработает уже этой осенью в районе станций «Ясенево», «Новоясеневская» и «Битцевский парк» на юге столицы. Несмотря на название, «пилот» в машине все же будет сидеть: этого требует закон.

Кирилл Жанайдаров, руководитель управления по транспорту фонда «Сколково», и Сергей Левашов, руководитель центра бизнес-аналитики RAMAX Group, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали о том, на какой стадии сейчас находится разработка с точки зрения внедрения ее в жизнь и как искусственный интеллект сможет справиться с человеческим фактором.

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Запуск беспилотного такси: насколько это реально

— Я не вижу технологических проблем. Я думаю, проект будет успешным и будет масштабироваться. Плохая погода для таких машин — не помеха в условиях города, — рассказывает Кирилл Жанайдаров.

Сергей Левашов объясняет, что весь беспилотный транспорт сильно привязан к инфраструктуре.

— Общество должно созреть для применения таких систем. Беспилотный автомобиль будет успешно ездить там, где инфраструктура позволяет. Никто не говорит о том, что он пройдет по заснеженной трассе эффективно, — рассказывает Сергей Левашов.

Беспилотное такси полностью соблюдает ПДД, но опыт езды в живой среде ему необходим.

— Важно вывести машину в город, мы должны прочувствовать эту ситуацию «на себе», чтобы автомобиль мог ориентироваться в пробках, пересекал разметку и при этом не попадал в аварийную ситуацию. Тестовые пассажиры необходимы для того, чтобы машина наработала опыт общения с человеком. Эти скрипты можно получить, если есть реальный пассажир. Должна быть обратная связь, — объясняют эксперты.

Они считают, что городской транспорт может перейти на беспилотный режим работы в течение ближайших пяти лет.