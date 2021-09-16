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«Выраженная головная боль»: врачи перечислили симптомы опасной детской болезни

Полина Долганова

Общество
«Выраженная головная боль»: врачи перечислили симптомы опасной детской болезни
Фото: Pixabay

Менингит по своим симптомам очень напоминает грипп. О том, как выявить это заболевание у детей, рассказала доктор медицинских наук, профессор НИКИ педиатрии имени академика Ю. Е. Вельтищева Елена Кешишян.

— Заподозрить менингит можно в том случае, если у ребенка высокая температура, выраженная головная боль или ребенок, если он маленький, кричит, — пояснила специалист.

Другим симптомом заболевания может быть то, что малыш с трудом вращает головой.

Член Союза педиатров России, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в свою очередь добавила, что родители должны насторожиться, если не получается сбить высокую температуру у ребенка, появляются судороги и рвота.

Также симптомом менингита в большинстве случаев является сыпь по всему телу.

Добрецова подытожила, что ребенка очень важно привить от этого заболевания, чтобы избежать тяжелых осложнений, передает «Москва 24».

До этого в беседе с «Вечерней Москвой» врач и телеведущий Александр Мясников напомнил, что в осенне-зимний период повышается вероятность заболеть не только коронавирусом, но еще и гриппом, а также пневмококковой и другими инфекциями. По его словам, коронавирус — это не все инфекции, которые представляют опасность для здоровья граждан, и даже не основная из них, несмотря на ее статус пандемии. Так, только от пневмококка умирают почти два миллиона человек в год.

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