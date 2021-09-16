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Пассажира метро Москвы избили после конфликта на эскалаторе

Анастасия Волоснова

Происшествия
Пассажира метро Москвы избили после конфликта на эскалаторе
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Некрасовская линия, метро Юго-Восточная Карта всех событий

В вестибюле станции метро произошла драка между тремя мужчина из-за того, что один задел другого плечом. Об этом в четверг, 16 сентября, «Вечерней Москве» рассказал начальник УИиОС ГУ МВД России по столице, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По словам представителя ведомства, на станции метро «Юго-Восточная» 30-летний гражданин на эскалаторе случайно задел другого пассажира. Мужчины поссорились. После этого злоумышленники догнали «обидчика» в вестибюле станции и напали на него с кулаками.

Пострадавший попытался скрыться в помещении метрополитена, однако когда но вышел оттуда, злоумышленники догнали и ударили его еще несколько раз.

Видео: Пресс-служба УВД на Московском метрополитене

После инцидента потерпевший сообщил о случившемся в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 43-летнего мужчину и 42-летнего. У пострадавшего диагностировали перелом носа.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Другой инцидент в метро произошел вечером 22 августа. СМИ сообщали, что в вагоне метро ехал 12-летний ребенок с аутизмом вместе со своими родителями. Мальчик сидел напротив отца и матери и снимал их на камеру телефона.

В какой-то момент в вагон вошли молодые люди: два парня и девушка. Последняя попросила ребенка уступить ей место. Не дождавшись этого, один из ее спутников сел прямо на ребенка. Злоумышленник грубо ответил на замечания родителей мальчика, а когда поезд остановился на станции «Румянцево», и вовсе затеял с ними драку.

Следственный комитет даст этому конфликту правовую оценку.

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