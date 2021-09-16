Несколько ракет упали в одном из районов Кабула около электростанции

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В одном из районов афганского Кабула упали несколько ракет. Об этом сообщает Tolo News в четверг, 16 сентября.

Инцидент произошел около одной из электростанций. Снаряды, по данным местных жителей, могли попасть в сам объект.

Информации о пострадавших или жертвах в настоящий момент нет, отмечает РИА Новости.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, при этом эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.