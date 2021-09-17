Выставка «Кто прячется в Лукоморье?» откроется в Дарвиновском музее

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Государственный Дарвиновский музей представляет выставку «Кто прячется в Лукоморье?». Экспозиция лесной скульптуры приурочена ко Дню Лешего.

Посетители увидят работы скульптора Мансура Арифовича Арюкова. В восточнославянской мифологии Лукоморье — это заповедное место на окраине Вселенной, где стоит Мировое древо, по которому можно попасть в другие миры. Его вершина упирается в небеса, а корни уходят в подземное царство. Именно дерево стало связующим звеном между реальными образами животных и их воплощением мастером.

Работы скульптора приковывают внимание необычной формой, фантазией, юмором. В них чувствуется и характер животного, и подчас ироничное отношение автора, и то самое особое состояние, которое чувствуешь, пробираясь сквозь лесную чащу. В гости к Лешему, в его таинственные лесные владения пришли эти загадочные персонажи.

Встречать гостей вместе с другими сказочными персонажами будет Леший известного мастера деревянной скульптуры Вячеслава Валентиновича Почечуева.

Выставка открыта с 28 сентября по 31 октября, сообщается на сайте музея.

Дарвиновский музей 2 октября приглашает взрослых и детей на празднование Всемирного дня животных. Посетители музея смогут принять участие в подвижных играх, мастер-классах, головоломках, интерактивных занятиях и «Уроках доброты».

Праздничный день в музее будет посвящен волкам. Гости смогут пройти квест «Тотемный зверь», посвященный животным-покровителям древних племен. В качестве подарка каждый участник сможет сфотографироваться в настоящей волчьей шкуре, чтобы почувствовать себя вождем племени.